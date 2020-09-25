Полицейские взяли у пьяного водителя 300 евро и не составили протокол

Бюро внутренней безопасности направило в прокуратуру материалы дела с просьбой начать уголовное преследование трех сотрудников Государственной полиции за получение взятки в размере 300 евро.

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Подозреваемые сотрудники батальона дорожной полиции в обмен на несоставление административного протокола об управлении транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения запросили и приняли от водителя 300 евро. Уголовный процесс начат по части третьей статьи 320-й Уголовного закона - получение взятки группой лиц по предварительному сговору.