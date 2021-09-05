Полицейские задержали 17 нетрезвых водителей

В субботу на латвийских дорогах полицейские задержали 17 водителей, которые управляли автомашиной в нетрезвом виде, а один водитель был под воздействием наркотиков, сообщили агентству LETA в Государственной полиции.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Наибольшее количество нетрезвых водителей зафиксировано в Рижском регионе - восемь человек, также в Риге задержали водителя, употреблявшего наркотики.

Три водителя в состоянии алкогольного опьянения были остановлены в Земгале, а по двое нетрезвых водителей зарегистрированы в Видземе, Курземе и Латгале.