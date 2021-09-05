Полицейские задержали 17 нетрезвых водителей
Foto: LETA

В субботу на латвийских дорогах полицейские задержали 17 водителей, которые управляли автомашиной в нетрезвом виде, а один водитель был под воздействием наркотиков, сообщили агентству LETA в Государственной полиции.

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Наибольшее количество нетрезвых водителей зафиксировано в Рижском регионе - восемь человек, также в Риге задержали водителя, употреблявшего наркотики.

Три водителя в состоянии алкогольного опьянения были остановлены в Земгале, а по двое нетрезвых водителей зарегистрированы в Видземе, Курземе и Латгале.

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