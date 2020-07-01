Полицейские задержали в Старой Риге голую женщину с ножом

В среду около 11 часов утра в ходе патрулирования в Старой Риге, сотрудники Рижской полиции самоуправления заметили голую женщину, которая была в крови и держала в руках нож.

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Женщину передали медикам. Установлено, что она была в одной из квартир в Старой Риге с мужчиной. Полицейские отправились на указанный адрес и встретили там раненого мужчину. Он также был передан медикам скорой.

Информация о случившемся передана Государственной полиции. На данный момент стражи порядка продолжают работать на месте, чтобы выяснить обстоятельства случившегося.