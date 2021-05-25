Полицейских подозревают в получении взятки от дальнобойщика

Бюро внутренней безопасности (БВБ) просит начать уголовное преследование двух сотрудников Государственной полиции, которых подозревают в получении взятки от водителя грузовика, пересекавшего территорию Латвии без уплаченной дорожной пошлины, сообщили в БВБ.

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"Благодаря проводимым бюро мероприятиям, а также контролю и превентивной работе, количество случаев взяточничества на дорогах в течение последних лет стало постепенно снижаться. Однако, я уверен, что пока почти у каждого водителя есть или свой опыт, или случай знакомого или друга о требовании взятки во время мероприятий по контролю", - говорит начальник БВБ Валтерс Мурниекс.

Задача бюро - максимально уменьшить количество случаев взяточничества и для этого необходимо сотрудничество с правоохранительными органами, а также ответственное поведение жителей, сообщающих о таких случаях.