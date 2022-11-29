Полицейских приговорили к общественным работам за взяточничество
Foto: Reuters/Scanpix

Суд по экономическим делам 21 ноября приговорил двух полицейским к принудительным работам за прикрытие торговцев сигаретами. Один сотрудник полиции должен отработать 200 часов, а второй - 280 часов.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Как пишет LETA, один из обвиняемых - это инспектор Олайснкой полиции Алдис Анхалтс, второй - инспектор Криминальной полиции Елгавского участка полиции Сергей Стасенко.

Помимо принудительных работ, обоим запрещено работать в полиции в течение двух лет.

Уголовный процесс начат по части третьей статьи 320-й Уголовного закона - взяточничество. Полицейских обвиняют в том, что они, используя свое служебное положение и по предварительному сговору приняли взятку в размере 1800 евро. То есть они действовали в интересах нарушителя, а именно не проверили, не задержали и не наказали за незаконную торговлю табачными изделиями.

Приговор можно обжаловать в Рижском окружном суде.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Читать мнения Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
DELFI Brand Studio Iedvesmai
Как укреплять организм и иммунитет осенью и зимой
Как укреплять организм и иммунитет осенью и зимой
Почему жирные кислоты omega-3 надо употреблять с раннего возраста?
Значение и применение жирных кислот Омега-3 в зимний сезон. Объясняет фармацевт
Школа = cтресс. Как с ним бороться?
Устойчивость – это не спасение мира, а экономия ресурсов и денег
Борешься с высоким кровяным давлением? Жирные кислоты Омега-3 помогут тебе
Цвета и узоры: как выбрать лучшую комбинацию для фигуры
Кто кого кормил? Мифы и правда о промышленности в Латвийской ССР