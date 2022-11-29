Полицейских приговорили к общественным работам за взяточничество

Суд по экономическим делам 21 ноября приговорил двух полицейским к принудительным работам за прикрытие торговцев сигаретами. Один сотрудник полиции должен отработать 200 часов, а второй - 280 часов.

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Как пишет LETA, один из обвиняемых - это инспектор Олайснкой полиции Алдис Анхалтс, второй - инспектор Криминальной полиции Елгавского участка полиции Сергей Стасенко.

Помимо принудительных работ, обоим запрещено работать в полиции в течение двух лет.

Уголовный процесс начат по части третьей статьи 320-й Уголовного закона - взяточничество. Полицейских обвиняют в том, что они, используя свое служебное положение и по предварительному сговору приняли взятку в размере 1800 евро. То есть они действовали в интересах нарушителя, а именно не проверили, не задержали и не наказали за незаконную торговлю табачными изделиями.

Приговор можно обжаловать в Рижском окружном суде.