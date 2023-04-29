Полицейский долгое время вымогал деньги у объявленного в розыск человека

Бюро внутренней безопасности (БВБ) направило в прокуратуру материалы уголовного дела против сотрудника Рижского регионального управления полиции за вымогательство взяток.

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По данным БВБ, полицейский, зная место, где укрывается объявленный в розыск человек, длительное время и систематически вымогал у него и еще у одного человека взятки. При этом он не рассказывал коллегам о том, что знает, где прячется разыскиваемый.

Также полицейский знал, что и разыскиваемый, и второе лицо, у которого он вымогал и принимал взятки, связаны с незаконным оборотом наркотиков. Однако сотрудник полиции не исполнял свои обязанности и не делал ничего для того, чтобы прервать их преступную деятельность. Одновременно с этим он вымогал у них деньги, не информируя коллег о преступлении.

По предварительным данным, за длительное время сотрудник Рижской полиции получил от разыскиваемого и второго лица несколько тысяч евро.

По отношению к полицейскому применена мера пресечения, не связанная с лишением свободы, в том числе ему запрещено занимать определенную должность в Госполиции.