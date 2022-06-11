Полицейский халатно отнесся к заявлению: из-за этого несовершеннолетний подвергся сексуальному насилию
Foto: Shutterstock

Бюро внутренней безопасности направило в Южно-Курземскую прокуратуру уголовное дело о возбуждении уголовного дела в отношении бывшего cотрудника Курземского регионального управления полиции, который при исполнении своих служебных обязанностей допустил халатность при рассмотрении заявления, причинив тем самым значительный ущерб несовершеннолетнему.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

В ходе досудебного расследования Бюро внутренней безопасности установило, что сотрудник Госполиции, получив заявление от частного лица, сообщившего ему о возможном противоправном действии в отношении несовершеннолетнего, не проверил указанные в заявлении факты и не сообщил информацию органам защиты детей, а также предложил заявителю отозвать свое заявление.

После бездействия со стороны полицейского при рассмотрении заявления совершеннолетнее лицо совершило особо тяжкое сексуальное преступление в отношении несовершеннолетнего. Следует отметить, что сейчас растлитель
уже привлечен к уголовной ответственности и приговорен к лишению свободы.

В связи с вышеуказанными противоправными действиями был начат уголовный процесс за уголовное преступление, предусмотренное частью первой статьи 319 Уголовного закона Латвии — бездействие государственного служащего.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Delfi временно отключил комментарии для того, чтобы ограничить кампанию по дезинформации.
Читать мнения Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
DELFI Brand Studio Читайте также
За кулисами Wolt: история ресторанной команды
10 мест в Таллинне, которые необходимо увидеть
Идеи для идеального лета: что посмотреть и почувствовать в Вентспилсе
Азбука летней красоты вместе с визажисткой Анете Спике