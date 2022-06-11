Полицейский халатно отнесся к заявлению: из-за этого несовершеннолетний подвергся сексуальному насилию

Бюро внутренней безопасности направило в Южно-Курземскую прокуратуру уголовное дело о возбуждении уголовного дела в отношении бывшего cотрудника Курземского регионального управления полиции, который при исполнении своих служебных обязанностей допустил халатность при рассмотрении заявления, причинив тем самым значительный ущерб несовершеннолетнему.

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В ходе досудебного расследования Бюро внутренней безопасности установило, что сотрудник Госполиции, получив заявление от частного лица, сообщившего ему о возможном противоправном действии в отношении несовершеннолетнего, не проверил указанные в заявлении факты и не сообщил информацию органам защиты детей, а также предложил заявителю отозвать свое заявление.

После бездействия со стороны полицейского при рассмотрении заявления совершеннолетнее лицо совершило особо тяжкое сексуальное преступление в отношении несовершеннолетнего. Следует отметить, что сейчас растлитель

уже привлечен к уголовной ответственности и приговорен к лишению свободы.

В связи с вышеуказанными противоправными действиями был начат уголовный процесс за уголовное преступление, предусмотренное частью первой статьи 319 Уголовного закона Латвии — бездействие государственного служащего.