Полицейский не указывал в декларации десятки тысяч евро накоплений

Бюро внутренней безопасности (БВБ) направило в Налогово-таможенную прокуратуру материалы дела для начала уголовного преследования в отношении сотрудника Госполиции, который подозревается в указании ложных сведений в декларации государственного должностного лица.

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По данным БВБ, сотрудник Рижского регионального управления полиции, подавая в электронном виде декларацию, два года подряд не указывал в ней информацию о своих безналичных накоплениях в размере нескольких десятков тысяч евро.

По данному делу был начат уголовный процесс по ч. 2 статьи 219 Уголовного закона Латвии.