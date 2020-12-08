Полицейский покрывал своего коллегу, совершившего аварию в пьяном виде

Бюро внутренней безопасности (БВБ) начало уголовное преследование в отношении сотрудника Управления полиции порядка Курземского регионального управления полиции, который пытался помочь своему коллеге избежать уголовное ответственности за ДТП, совершенное в состоянии алкогольного опьянения.

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По данным БВБ, подозреваемый, исполняя свои служебные обязанности, возможно, предумышленно совершил служебный подлог, чтобы помочь другому должностному лицу Госполиции избежать уголовной ответственности за дорожно-транспортное происшествие в состоянии алкогольного опьянения.

В настоящее время к подозреваемому применены мера пресечения, не связанная с лишением свободы: он отстранен от исполнения служебных обязанностей.