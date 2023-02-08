Полицейский получит 4,5 года заключения за вымогательство взятки

В начале февраля Рижский районный суд приговорил сотрудника Государственной полиции к четырем годам и шести месяцам лишения свободы за вымогательство и получение взятки в размере 200 евро от водителя. Об этом сообщило агентству LETA в суду.

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Судя по публично доступной информации, по делу осужден полицейский Сандис Стубурс. Его также приговорили к испытательному надзору на год и шесть месяцев, запретили занимать должности в Госполиции в течение пяти лет и конфисковали его автомобиль.

Решение суда еще можно обжаловать.

Ранее Генпрокуратура сообщала новостному агентству, что в ходе выполнения служебных обязанностей у инспектора полиции появились сомнения в водительских способностях шофера. После остановки транспортного средства и проверки водителя алкотестером инспектор установил, что концентрация алкоголя в выдыхаемом воздухе водителя не превышает допустимую норму.

Однако, не уведомив об этом водителя, сотрудник полиции с целью вымогательства взятки сообщил о возможности заплатить 200 евро и избежать составления протокола об административном правонарушении и штрафа в размере 680 евро, а также лишение водительских прав на один год. Обвиняемый получил запрошенную сумму.

Суд по экономическим делам ранее приговорил Стубурса к условному тюремному заключению с испытательным сроком и без конфискации имущества. Рассмотрев апелляцию, Рижский окружной суд приговорил бывшего полицейского к реальным срокам с конфискацией имущества.

Ранее сообщалось, что Стубурс вместе с бывшим заместителем начальника Управления полиции порядка Латгальской региональной администрации Айварасом Стивриньшем и неким Айварасом Козловским обвиняются по другому уголовному делу о взяточничестве.

Осенью 2019 года Козловский, совершив мелкое хулиганство в продуктовом магазине, предложил полицейским взятку, чтобы избежать наказания — 100 евро, мясные изделия и бутылка алкоголя. Сотрудники полиции взятку приняли.

Суд по экономическим делам планирует продолжить рассмотрение этого дела 22 февраля.