Полицейский попался на незаконном хранении и реализации алкоголя
Foto: LETA

Сотрудники Бюро внутренней безопасности задержали в начале сентября работника Латгальского регионального управления полиции, подозреваемого в незаконном хранении и реализации алкоголя.

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В ходе процессуальных действий у полицейского изъяли нелегальный алкоголь, а также более 5000 евро наличными. Следствие установило, что деньги были получены в результате нелегальной продажи алкоголя.

В настоящее время к подозреваемому применена мера пресечения, не связанная с лишением свободы, однако он отстранен от исполнения обязанностей. Следствие по делу продолжается.

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