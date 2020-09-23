Полицейский, применивший газовый баллончик против женщины, может быть наказан

Бюро внутренней безопасности просит прокуратуру начать уголовное преследование сотрудника полиции за необоснованное применение газового баллончика, сообщили в БВБ.

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Уголовное преследование за превышение должностных полномочий, если оно связано с применением насилия, может быть начато в отношении сотрудника Управления патрульной полиции Рижского регионального управления.

Данный сотрудник полиции применил спецсредство, а именно газовый баллончик, против женщины, которая не представляла угрозы ни для полицейских, ни для окружающих. Преступное деяние было совершено у здания Рижского Латгальского участка Госполиции.