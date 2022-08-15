Полицейский рейд в Риге: за два дня зафиксировали 23 дрона-нарушителя

В конце недели сотрудники Рижской муниципальной полиции (РМП) при содействии своих коллег из Госполиции организовали рейд по контролю за воздушным пространством столицы. Цель рейда — оптимизация полетов беспилотных летательных аппаратов и безопасность воздушного сообщения в Риге. За двое суток сотрудники полиции зафиксировали 23 нарушения полетов дронов.

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В ходе рейда наиболее частыми нарушениями, зафиксированными сотрудниками правоохранительных органов, были полеты на высоте более 120 метров, отсутствие маркировки дрона, управление дроном вне поля зрения пилота, а также полеты без обязательной страховки гражданской отвествености.

Рижская муниципальная полиция напомнила, что контролирует полеты дронов с помощью специального устройства, определяющего местоположение, высоту и скорость движения беспилотника.

Также в РМП сообщили, что максимально допустимая высота полета для дронов открытой категории составляет 120 метров от земли или водной поверхности, а не от точки взлета. Кроме того, на некоторых территориях максимально допустимая высота взлета составляет до 50 метров.