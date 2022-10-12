Полицейский рейд в школе: проверено 450 учеников, начато 11 процессов

По сообщению пресс-центра Курземского регионального управления полиции, 10 октября сотрудники Вентспилсского участка полиции при поддержке Курземской группы кинологов Госполиции и служебных собак Марко, Яро и Энзо провели профилактический рейд в одном из учебных заведений Вентспилса на предмет незаконного хранения, реализации и использования наркотических веществ.

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С учетом того, что за последнее время по подозрению в употреблении наркотиков в поле зрения органов правопорядка попали девять учащихся этой школы, Вентпилсский участок полиции при поддержке учебного заведения решил провести проверку.

Всего было проверено 450 школьников, на одну из девушек служебная собака указала как на лицо, возможно, находящееся в состоянии наркотического опьянения. В итоге, было принято решение отправить ученицу на проверку в медицинское учреждение.

У других школьников обнаружили сигареты, в том числе и электронные. Всего по результатам рейда начато 11 административных процессов в отношении школьников в возрасте от 15 до 17 лет.

В полиции предупредили, что в целях предотвращения распространения веществ, вызывающих зависимость, такие проверки продолжатся.