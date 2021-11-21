Полицейским дали условный срок за получение взятки от пьяного водителя

Двое полицейских получили условный срок за получение взятки от пьяного водителя, свидетельствует анонимизированное решение суда.

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В 2019 году полицейские должны были смотреть за порядком на дорогах в Резекне. Во время патрулирования они остановили для досмотра автомобиль, водитель которого оказался пьян - в его выдохе было констатировано 1,6 промилле.

Тогда полицейские договорились, что перед вторым замером алкометра и составлением административного протокола, водитель даст им взятку 400 евро. В итоге мужчина выдал им 400британских фунтов (438 евро). После этого к машине подошел мужчина, чтобы произвести проверку факта дачи и получения взятки. Полицейский начал убегать на служебном автомобиле, разогнавшись до 137 км/ч. По дороге он выбросил деньги в окно.

В результате полицейские получили условное наказание в виде трех лет лишения свободы плюс запрет занимать должность в Государственной полиции в течение двух лет и шести месяцев.