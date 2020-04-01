Полицейским в качестве взятки предлагали деньги и дрова

На прошлой неделе сотрудникам Земгальского регионального управления полиции (ЗРУП) пришлось дважды задерживать водителей, которые, нарушив правила, позже пытались откупиться, предложив в одном случае деньги, а во втором — дрова.

Как отмечает ЗРУП, 27 марта в волости Айвиекстес Плявиньского края с дороги съехал и в дорожный знак врезался автомобиль Chrysler Voyager. Прибывшие на место происшествия полицейские констатировали, что водитель находится в состоянии сильного опьянения — в его организме было 2, 46 промилле. Чтобы полиция не составляла административный протокол, виновник аварии предложил инспекторам 100 евро. Теперь нарушителю придется нести и уголовную ответственность.

В свою очередь, 28 марта в волости Клинтайнес Плявиньского края полиция при патрулировании заметила Audi без номеров. Сотрудники Дорожной полиции попросили водителя остановиться, однако водитель попытался скрыться.

Затем машина въехала во двор частного дома, а к полицейским на разговор вышла женщина, предложившая полицейским шесть кубов дров на сумму 180 евро, чтобы инспекторы не наказывали водителя. Как отмечают в ЗРУП, водитель будет отвечать за нарушение в административном порядке, а против женщины начат уголовный процесс.