Полицейского подозревают в хранении оружия без разрешения

Бюро внутренней безопасности (БВБ) задержало должностное лицо Государственной полиции, полицейского подозревают в хранении оружия и амуниции без разрешения.

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Рабочие обязанности полицейского были напрямую связаны с контролем оборота оружия и амуниции, отмечает бюро. Во время процессуальных действий сотрудники БВБ изъяли похожий на оружие предмет, части оружия и предметы, похожие на амуницию.

Кроме того, бюро изъяло 21 коробку с алкоголем без латвийских акцизных марок.

За первые семь месяцев 2020 года БВБ начало 39 уголовных дел и провело 146 досудебных расследований. Задержаны 34 человека.