Полицейского подозревают в превышении должностных полномочий с применением силы

Бюро внутренней безопасности направило в прокуратуру материалы уголовного дела с просьбой начать уголовное преследование сотрудника Управления полиции порядка Рижского регионального управления Государственной полиции, который превысил свои должностные полномочия и необоснованно применил физическую силу к некому лицу.

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В ходе досудебного расследования выяснилось, что данный сотрудник Госполиции, в обязанности которого входило обеспечения общественного порядка и безопасности, получил вызов в связи с конфликтом в многоквартирном доме. Прибыв на указанный адрес к зачинщику конфликта и получив отказ на просьбу войти в квартиру, полицейский действовал противозаконно, применив к физическому лицу силу и тем самым причинив ему телесные повреждения. В связи со случившимся сотрудник полиции уволен.

В 2021 году Бюро внутренней безопасности начал 48 уголовных процессов по факту нарушений, выполненных сотрудниками подконтрольных Министерству внутренних дел ведомств. Также проведено досудебное расследование в рамках 143 уголовных процессов. В прошлом году в прокуратуру было отдано 45 уголовных процессов.