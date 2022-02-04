Полицейского подозревают в превышении должностных полномочий с применением силы
Foto: F64

Бюро внутренней безопасности направило в прокуратуру материалы уголовного дела с просьбой начать уголовное преследование сотрудника Управления полиции порядка Рижского регионального управления Государственной полиции, который превысил свои должностные полномочия и необоснованно применил физическую силу к некому лицу.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

В ходе досудебного расследования выяснилось, что данный сотрудник Госполиции, в обязанности которого входило обеспечения общественного порядка и безопасности, получил вызов в связи с конфликтом в многоквартирном доме. Прибыв на указанный адрес к зачинщику конфликта и получив отказ на просьбу войти в квартиру, полицейский действовал противозаконно, применив к физическому лицу силу и тем самым причинив ему телесные повреждения. В связи со случившимся сотрудник полиции уволен.

В 2021 году Бюро внутренней безопасности начал 48 уголовных процессов по факту нарушений, выполненных сотрудниками подконтрольных Министерству внутренних дел ведомств. Также проведено досудебное расследование в рамках 143 уголовных процессов. В прошлом году в прокуратуру было отдано 45 уголовных процессов.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Читать мнения Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
Luminor tava māja RU
DELFI Brand Studio Читайте также
История Анты. Из химика-технолога в ИТ-специалисты
Пробуди в себе чемпиона! Начинается вдохновляющий фотоконкурс-голосование
Производители Рижского порта имеют доступ к регулярному морскому маршруту в Норвегию
Чему мы научились, работая удаленно
Успеть в последний момент: заказывай подарки в Wolt!
История Никлавса. Делать то, чего никогда раньше не делал
Больше двигаться и улыбаться: тестируем новые смарт-часы Huawei
Прыгнуть в неизвестность. Как сделать первые шаги к карьере в ИТ