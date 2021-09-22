Полицейского судят за укрывательство нарушения коллеги, совершившего аварию

Курземский окружной суд рассматривает дело сотрудника Госполиции, который, возможно, помогал коллеге избежать уголовной ответственности за аварию, совершенную в пьяном виде.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Как отмечает "Курземес вардс", 1 октября 2019 года сотрудник бюро полиции порядка Курземского регионального управления Гинтс Белтиньш в свой выходной, управляя BMW 523 в алкогольном опьянении, на ул. Э.Тиссе совершил аварию, повредив припаркованные автомашины — Audi A4 и Volvo V70 . Очевидцы ДТП отметили, что водитель был заметно пьян.

На место происшествия прибыли полицейские, включая непосредственного начальника Белтиньша. В видеозаписи служебных автомашин слышны разговоры работников полиции и виновника аварии, также сказанное начальником Белтиньша: "Уезжайте, везите, чтобы он нигде не появлялся".

Полицейского доставили домой, а затем в видеозаписи служебной автомашины был слышен сигнал алкометра. Это позволило сделать вывод, что зафиксированный в распечатке алкометра результат не принадлежит Белтиньшу, а другому полицейскому, который дыхнул в алкометр,находясь в служебном авто Opel Insignia. Этот инспектор теперь предстал перед судом за служебный подлог.

В качестве третьего свидетеля был заслушан прямой начальник виновника ДТП, для которого тот день был первым рабочим днем в должности командира роты. Тот признал, что не контролировал, произведены ли на месте происшествия все необходимые действия. Однако именно он велел коллегам увезти Белтиньша с места происшествия, хотя виновник аварии не был проверен на алкоголь. Затем Белтиньш был отозван обратно, чтобы он дыхнул в алкометр. За это упущение в отношении командира роты было возбуждено дисциплинарное дело и ему вынесли выговор.

Командир роты в суде утверждал, что видел, как Белтиньш дует в алкометр, после чего инспектор А.Р, ему сказал — "по нулям". Он также сказал, что А.Р. не дул в алкометр вместо Белтиньша и запаха перегара от Белтиньша он не ощутил.

По просьбе прокурора судья зачитал расшифровку записанных на месте происшествия разговоров полицейских. Оказалось, что стражи порядка использовали и ненормативную лексику, о чем судья выразил недоумение: "Удивляюсь, действительно ли это работники полиции?"

Сам Белтиньш в суд не явился. Не исключается, что он может находиться за границей. Учитывая, что его показания противоречивы, прокурор счел его присутствие в суде необходимым и выразил просьбу на следующее заседание доставить бывшего полицейского в принудительном порядке.

Уже сообщалось, что решением начальника полиции от 3 декабря 2019 года Гинтс Белтиньш был уволен со службы.