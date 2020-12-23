Полицейскому предъявят обвинение за укрывательство нарушений коллеги

Лиепайская прокуратура призовет к ответственности должностное лицо Полиции порядка Курземского регионального управления полиции (КРУП), причастное к укрывательству нарушения, совершенного коллегой.

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Как отмечает "Курземес вардс", в связи с укрывательством нарушения, совершенного коллегой, полицейскому будет предъявлено обвинение.

Ранеее сообщалось, что Бюро внутренней безопасности (БВБ) направило в Лиепайскую прокуратуру материалы уголовного процесса для начала уголовного преследования сотрудника полиции порядка КРУП, который пытался помочь другому полицейскому (Гинту Белтиньшу. — Прим. ред.) избежать уголовной ответственности за ДТП, совершенное в состоянии алкогольного опьянения.

По данным БВБ, подозреваемый, исполняя свои служебные обязанности, возможно, предумышленно совершил служебный подлог, чтобы помочь другому должностному лицу полиции избежать уголовной ответственности.



Вечером 1 октября 2019 года Белтиньш в свой выходной, управляя автомашиной BMW в пьяном виде, совершил аварию, повредив две припаркованные автомашины.На место происшествия прибыли несколько полицейских, включая непосредственного начальника Белтиньша. События того вечера помогли прояснить видеозаписи служебных автомашин. Стражи правопорядка пытались спасти Белтиньша от неприятностей, кто-то вместо него даже дышал в алкотестер. Избежать ответственности не удалось — полицейского уволили.

В связи с произошедшим в общей сложности наказаны четверо полицейских (не считая уволенного со службы Белтиньша).