Полиция берет под контроль Рижский порт, куда прибудет паром с репатриантами из Латвии, Литвы и Эстонии

Госполиция будет сегодня обеспечивать порядок в Рижском порту, куда из Засница (Германия) прибудет паром с 476 репатриантами из стран Балтии на борту.

В полиции пояснили, что Госполиция до государственной границы обеспечит конвой гражданам Эстонии и Литвы. В свою очередь, гражданам Латвии придется заполнить анкеты, которая раздаст Государственная служба погранохраны, где среди прочего они должны будут подтвердить, что последующие две недели проведут в режиме самоизоляции.

Напомним, запланированное время прибытия парома компании Tallink 19 марта, 23.30. На борту парома Romantika размещены 476 пассажиров (из них 203 — жители Латвии) и 152 транспортных средства.

Представитель Рижского свободного порта Лиене Озола отметила, что в настоящее время ни от одного из пассажиров жалоб на плохое самочувствие или на возможность симптомов коронавируса не поступало.

Все ответственные службы работают в усиленном режиме, чтобы обеспечить все установленные строгие меры безопасности. Пассажиры будут сходить на берег в разных потоках. Те, у кого могут быть симптомы, Служба неотложной медицинской помощи предоставит возможность сдать анализы и окажет первую помощь. Жители Литвы и Эстонии, которые прибывают со своим транспортом, в сопровождении латвийского полицейского конвоя будут доставлены на границ.