Полиция будет строго следить за соблюдением мер эпидемиологической безопасности в выходные дни
Foto: LETA

Государственная полиция будет строго следить за соблюдением требований эпидемиологической безопасности в выходные дни, сообщили в Государственной полиции.

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В канун новогодних праздников полиция напоминает, что в стране все еще действует чрезвычайное положение и что в настоящее время действуют различные существенные ограничения с целью сокращения распространения Covid-19.

В эти выходные полиция планирует интенсивную работу по обеспечению всестороннего контроля за проведением праздников: как слежение за дорожным движением, так и строгую оценку соблюдений требований эпидемиологической безопасности.

В этом году правительство решило не применять ограничение на рабочее время для сферы хозяйственных услуг и организации мероприятий с 23:00 31 декабря 2021 года до 6:00 1 января 2022 года.

Однако полиция отмечает, что отмена ограничения на рабочее время для поставщиков услуг, которые могут контролировать поток людей и их размещение за столиками, является единственным смягчением мер безопасности в новогоднюю ночь. Все остальные требования эпидемиологической безопасности остаются в силе.

В распоряжении полиции имеется информация о том, что в публичной сфере распространяются различные приглашения отметить Новый год собраниями и празднованиями, которые могут нарушить текущие эпидемиологические требования.

В связи с этим полиция призывает население проявлять сознательность и осторожность, отмечать праздник в узком кругу, избегая массовых собраний, и напоминает, что частные собрания разрешены в помещении в максимальном количестве 10 человек и до 20 человек — на открытом воздухе.

Полиция призывает население и коммерсантов проявлять ответственность и понимание, продолжать соблюдать установленные меры безопасности, а также не интерпретировать определенные ограничения иными способами.

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