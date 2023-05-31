Полиция допросила ирландку по поводу возможного насилия на концерте Rammstein в Вильнюсе

Во вторник литовская полиция допросила гражданина Ирландии по поводу возможных преступлений, связанных с наркотиками, а также возможного изнасилования во время закрытых вечеринок в Вильнюсе до и после концерта Rammstein.

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"Я только что провел почти 5 часов в видеоинтервью с литовской полицией. В конце концов они приняли мое официальное заявление и дали мне идентификационный номер. Я невероятно разочарован тем, как "профессионально они справились с этим"", — написала она в своем личном аккаунте в Твиттере.

Представитель Главного комиссариата полиции Вильнюсского уезда Юлия Самороковская подтвердила BNS в среду, что гражданку Ирландии допрашивали во вторник.

"Проведен подробный опрос потерпевшей девушки, сотрудниками проводятся процессуальные действия с целью выяснения всех обстоятельств произошедшего", — сообщила она.

Будут ли допрошены члены группы, станет известно после того, как власти решат, начинать ли расследование.

"Пока никаких подозрений никому не предъявлено", — сказала Самороковская.

Как ранее сообщал Главный комиссариат полиции Вильнюсского уезда, в минувший вторник, около 13:36 часов поступило сообщение о возможном преступлении. Тогда гражданка Ирландии, остановившаяся в отеле, рассказала, что во время концерта Rammstein в понедельник кто-то подмешал ей в напитки наркотики и пытался ее изнасиловать. Информация была передана медикам и полиции.

По данным полиции, когда прибыли сотрудники полиции, в гостинице уже находились медики, которые осмотрели девушку и оказали ей медицинскую помощь на месте. Девушка указала обстоятельства произошедшего. По данным полиции, она не писала заявление о случившемся.

Позже Самороковская подтвердила, что девушка, уже покинувшая Литву, обратилась к ирландским властям, и в сотрудничестве с ними литовская полиция начала выяснение событий.

Девушка сообщила в социальных сетях о возможном преступлении, совершенном участниками группы Rammstein. Она заявила, что просила столичные власти провести анализ ее крови на наркотики, однако ее просьба якобы не была принята во внимание.

Другие молодые поклонницы также поделились историями в социальных сетях, утверждая, что группа разработала организованную систему употребления наркотиков, сексуальных домогательств и вымогательства, приглашая избранных молодых женщин на вечеринки до и после концерта.

Немецкая метал-группа Rammstein опровергла обвинения в Facebook.

"Относительно обвинений, циркулирующих в Интернете после концерта в Вильнюсе, мы можем их опровергнуть и сказать, что изложенное не происходило в нашей среде. Нам неизвестны какие-либо официальные исследования по этому вопросу", — заявила группа.