Полиция Эстонии задержала крупную партию наркотиков: все задержанные — граждане Латвии

Весной этого года сотрудники полиции задержали в Пярну (Эстония) нескольких наркоторговцев и изъяли у них амфетамин, карфентанил и кокаин. Об этом со ссылкой на пресс-службу Лыунаской префектуры пишет rus.postimees.

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12 мая в Пярнуском уезде в Икла таможенники задержали Mercedes с латвийскими номерами, и были основания полагать, что на автомобиле в Эстонию везли наркотики. При обыске автомобиля было обнаружено около 570 граммов вещества серо-бежевого цвета, содержащего карфентанил.

Вечером того же дня в Пярну был задержан еще один автомобиль с латвийскими номерами, в котором был обнаружен пластиковый пакет содержавший около 235 граммов кокаина.

Месяцем ранее, 15 апреля, при пограничном контроле в Икла сотрудники полиции обнаружили в автомобиле Volvo с латвийским номером более пяти килограммов белого порошкообразного вещества. Экспертиза установила, что это был амфетамин. Кроме того, в том же автомобиле полиция обнаружила около 260 граммов карфентанила.

По словам главы Криминального бюро Западной префектуры Маргуса Распеля, 12 мая в обеих машинах были задержаны два гражданина Латвии, и оба взяты под стражу по подозрению в сбыте наркотиков. Распель сообщил, что в задержанной 15 апреля машине также находился еще один гражданин мужчина с Латвии, которого задержали в качестве подозреваемого в совершении преступления.

Позднее, 15 апреля, полиция задержала еще и женщину с латвийским гражданством, которую в связи с найденными в машине наркотиками также подозревают во ввозе наркотиков из Латвии в Эстонию. Все четверо граждан Латвии по решению суда сейчас арестованы.

"Пункт назначения полученных наркотиков был не в Пярну, они должны были добраться до других мест в Эстонии, но, к счастью, мы обнаружили их до того, как они поступили в оборот", — сказал Маргус Распел. Он добавил, что карфентанил — чрезвычайно сильный и опасный наркотик, который в Эстонии чаще встречается в Харьюмаа и Ида-Вирумаа.

Это синтетическое вещество, которое является одним из производных соединений фентанила, но примерно в сто раз сильнее последнего. "Поэтому карфентанил является очень быстро вызывающим привыкание веществом, которое легко может привести к передозировке или смерти. Убрав это вещество с рынка, мы действительно спасаем жизни. Полиция продолжает работу по ликвидации групп наркопреступников и посредников, чтобы не допустить проникновения наркотиков в Эстонию", — сказал Распель.

По словам прокурора Западного района Лийзы Нуут, правоохранительные органы ведут постоянную работу по устранению источников доходов преступников.

"Преступность не должна быть выгодна никому, и только тогда исчезнет желание нарушать закон. Тем более, что столь опасные наркотики представляют реальную угрозу здоровью и жизням людей. Карфентанила, полученного в последние месяцы, хватило бы, чтобы вызвать наркотическое опьянение у 230 000 человек, а преступные доходы могли составлять более двух миллионов евро. Это пугает, учитывая небольшие размеры Эстонии, потому что, следовательно, и здесь должен быть спрос на такие опасные вещества", — сказала Нуут.

Все три уголовные дела были возбуждены прокуратурой Западного округа и проводились Уголовным бюро Западной префектуры. Двое мужчин и одна женщина подозреваются в незаконном обороте наркотиков в больших количествах, совершенном группой лиц, за что суд при признании их виновными может приговорить к тюремному заключению на срок от трех до пятнадцати лет. Один мужчина подозревается в незаконном обороте наркотиков в больших количествах, за что может быть приговорен к тюремному заключению на срок от одного года до десяти лет.