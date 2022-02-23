Полиция: фейковые новости о Covid-19 теряют свою актуальность

Фейковые новости о Covid-19 постепенно стали утрачивать свою актуальность, сообщила Государственная полиция.

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Госполиция регулярно проводит мониторинг социальных сетей и платформ для общения, чтобы выявить фейковые новости и в случае необходимости провести расследование. На данный момент в Уголовном законе не установлена уголовная ответственность за дезинформацию или фейковые новости. Как правило данная информация квалифицируется как мелкое хулиганство, которое мешает общественному покою.

С 2018 года за данное правонарушение было начато шесть уголовных процессов, в том числе в прошлом году один. За это время были начаты также ресоричсекие проверки.

В конце прошлого года Министерство юстиции приступил к работе над поправками к Уголовному закону, с целью предусмотреть уголовную ответственность за распространение фейковых новостей. Государственная полиция и прокуратура концептуально поддержали данные поправки. Поправки уточнят понятие мелкое хулиганство, выделив особый вид - распространение ложных новостей. Сурово планируется карать тех, кто распространяет такую информацию в интернете, так как в этом случае степень опасность выше, так как идет охват большой аудитории. Также отдельно выделены последствия, предусмотрев более строгие санкции.

В Госполиции подчеркивают, что сегодня интернет и цифровая среда юридически не отделены от реальной жизни. В интернете - все же те правила, что и в реальной жизни. В Госполиции пояснили, что для того, чтобы человека можно было призвать у уголовной ответственности за распространение фейковых новостей, должны быть несколько факторов: "Во-первых, действие умышленное и осознанное. Человек четко понимает, что новость - выдумка и осознано ее распространяет. Во-вторых, должны наступить определенные последствия — нарушения покоя общества или учреждения, предприятий, организаций. Таким образом угроза наступает только в тот момент, когда конкретный человек своими действиями мешает работе другого лица или учреждения".