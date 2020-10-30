Полиция фиксирует много случаев нарушения самоизоляции: не носят маски, ездят в другие города

На этой неделе в течение двух дней сотрудники Земгальского регионального управления полиции (ЗРУП) зафиксировали несколько случаев нарушения режима самоизоляции.

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Как отмечает ЗРУП, 27 октября сотрудники Тукумского участка полиции начали административный процесс в отношении мужчины, который должен был соблюдать режим самоизоляции до 27 октября. Однако 23 октября он уехал к своей подруге в другой край. В разговоре со стражами порядка он утверждал, что работает курьером в разных странах Европы и ему после возвращения не нужно самоизолироваться. При заполнении анкеты при въезде можно указать Латвию как транзитную страну и не соблюдать режим самоизоляции. Однако в полиции подчеркнули, что в качестве транзита Латвию могут указывать лица, которые едут через страну, а не проживают на ее территории.

Кроме того, 27 октября сотрудники полиции Айзкраукле начали административный процесс в отношении местного жителя, который, вернувшись из заграничной поездки, уже на следующий день был замечен в общественном месте без маски, прикрывающей рот и нос.

Третий случай зафиксирован на территории Екабпилсского участка полиции, где на аналогичном правонарушении попался мужчина, вернувшийся в Латвию 25 октября.

Также в ЗРУП сообщили, что 27 октября еще два административных процесса были начаты в отношении мужчины и женщины, которые вернувшись из другой страны не соблюдали режим самоизоляции по указанному адресу, а уехали в другой край, не проинформировав об этом представителей закона.