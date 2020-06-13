Полиция и активисты разыскивают пожилого мужчину

11 июня с 14.00 до 15.00 из поселка Медемциемс пропал 93-летний Николай Матвеев. С тех пор его никто его не видел. Пожилой человек страдает потерей памяти, сообщает bezvests.lv.

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Был одет в рубашку и брюки темного цвета, на голове черная вязаная шапка.

Приметы: рост около 190 см, седые волосы. Мужчина ходит медленно, наклонившись вперед,

может воспользоваться палкой, как вспомогательным средством при ходьбе.

Просим всех, кто знает где находится Николай или тех, кто видел его в последние дни, незамедлительно сообщать в полицию по номеру 110 или в bezvests.lv по номеру 22084084.