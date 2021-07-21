Полиция и пограничники задержали подозреваемого в серийных преступлениях
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Сотрудники Криминальной полиции Лудзы при поддержке своих коллег из Государственной пограничной службы 15 июля задержали в волости Малнавас 34-летнего мужчину, подозреваемого в серии тяжких преступлений имущественного характера.

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По данным пресс-центра Латгальского регионального управления полиции, преступления были совершены в Карсаве и ее окрестностях. Начато 8 уголовных процессов за кражи с проникновением. В ходе оперативно-розыскных мероприятий удалось похищенные вещи удалось найти.

В полиции также сообщили, что мужчина ранее уже был судим за имущественные преступления в Российской Федерации и отбывал там срок. Следствие продолжается.

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