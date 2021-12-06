Полиция и прокуратура закрыли действовавший в даркнете "наркоунивермаг"

В течение трех лет Госрокуратура Эстонии предъявила обвинение 13 человекам, которые открыли в даркнете "наркоунивермаг", и одному поставщику, гражданину Латвии, который пытался расширить свою деятельность и в другие страны.

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Об этом BNS сообщила пресс-служба департамента полиции и погранохраны, отметив, что суд признал виновными руководителей и работников "э-универгамага", снабжавших Эстонию наркотиками. В результате работы правоохранительных органов, сейчас в Эстонии нет ни одного крупномасштабного продавца наркотиков в даркнете.

С 2019 года Центральная криминальная полиция и государственная прокуратура провели в Эстонии шесть уголовных делопроизводств, связанных с распространением наркотиков в даркнете. В результате этих делопроизводств прокуратура предъявила обвинения 14 лицам. Последнее из этих уголовных дел прокуратура отправила в суд в октябре, когда было предъявлено обвинение 42-летнему гражданину Латвии Евгенийсу (Евгению), постоянно проживающему в Испании. В даркнете он известен как Teslaboy и Valhalla, в даркнете же он нашел необходимых для работы "наркоунивермага" партнеров из Эстонии, которые под его руководством выстроили промежуточные склады и которых он снабжал наркотиками. Согласно подозрению, Евгений получил криминального дохода более чем на один миллион евро.

Под руководством гражданина Латвии в Эстонии действовало три "наркоунивермага". Они действовали в разных сферах и каждая новая группа начинала свою деятельность после того, как полиция и прокуратура прикрывали деятельности предыдущей действующей группы. Основатели „наркоунивермагов" признаны виновными и их руководителям вынесены в качестве наказания тюремные заключения сроками в 8-13 лет, в отношению четырех признанных виновными лиц решение суда еще не вступило в силу.

В рамках вступивших в силу решений суда нашло подтверждение то, что оборот наркотиков в месяц составлял в "наркоунивермаге" даркнета примерно 200 000 евро. В ходе нескольких обысков у трех групп изъяли примерно 80 кг наркотических веществ, наличные деньги, а также стартовый пистолет. По приблизительным оценкам, оборот запрещенных веществ составил в денежном эквиваленте более одного миллиона евро. В рамках этих уголовных дел решением суда был конфискован криминальный доход, в том числе и биткойны, на сумму более 400 000 евро.

По словам руководителя бюро по борьбе с организованной преступностью Центральной криминальной полиции Аго Лейса, полиция постоянно мониторит не только эстонский уличный наркорынок, но все больше и интернет-наркорынок. „Полиция собирает информацию о людях, которые распространяют наркотики, и вмешивается в их действия. В последние году все актуальнее торговля наркотиками в даркенете. Но анонимность в даркнете иллюзорна, а у полиции есть достаточно способов отлеживать и предотвращать преступления, спрятанные и на темной стороне интернете. Это доказывает и факт, что несмотря на конспиративность преступников мы выявили эти группы и деятельность каждой новой группы пресекалась быстрее предыдущей", — сказал Лейс.

"Только задержание этих групп все же не дало желаемого результата, то есть не прекратило масштабную наркоторговлю посредством даркнета в Эстонии, поэтому мы продолжили целенаправленную работу по установлению личности поставщика наркотиков. Мы знали, что это международная организованная преступность, для предотвращения которой очень важно международное сотрудничество с правоохранительными органами других стран", — добавил Лейс.

По словам государственного прокурора Вахура Верте, ожидаемый прорыв произошел после задержания и взятия под стражу Евгения, после чего в даркнете в Эстонии не появилось ни одного нового "наркоунивермага" такого масштаба.

„Собранные в ходе уголовных делопроизводств доказательства однозначно указывали на то, что преступная группировка досконально продумала свою деятельность и они полностью понимали незаконность и опасность своих действий", — сказал Верте.

„С наркобизнесом международного масштаба всегда, как показывает практика, связаны и насилие, в том числе не исключено и применение насилия с фатальными последствиями. Потенциальную опасность данной группы характеризует и то обстоятельство, что Евгению предъявлено обвинение в незаконном обращении с огнестрельным оружием, так как он вместе с наркотиками послал руководителю действующего в Эстонии "универмага" и огнестрельное оружие с боеприпасами", — добавил прокурор.

Для расследования преступлений при содействии Европола и Евроюста образовали международную следственную группу, в которую входили также Латвия и Швейцария и в качестве наблюдателей участвовали Нидерланды, Испания, Дания и Финляндия.