Полиция и служебная собака обнаружили во время обыска наркотики
Foto: Valsts policija

Сотрудники Госполиции и служебная собака Яро во время обыска на квартире в Талсы обнаружили тайник с одурманивающими веществами. Как сообщили в пресс-центре, бумажные пакетики с бурой массой растительного происхождения были спрятаны в шкафу.

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В свою очередь, сотрудники Талсинской уголовной полиции в ходе обыска нашли таблетки. Все изъятые вещества переданы на экспертизу.

В отношении задержанного мужчины, который ранее уже попадал в поле зрения органов правопорядка, начат уголовный процесс. Позже в отношении задержанного была применена мера пресечения, не связанная с лишением свободы. Следствие продолжается.

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rus.DELFI.lv

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