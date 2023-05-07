Полиция и волонтеры продолжают поиски пропавшей в Резекненском крае девочки
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Значительное количество полицейских и волонтеров продолжают поиск пропавшей в Роговке (Наутренская волость Резекненского края) семилетней Юстине Рейниковой, имеющей проблемы со здоровьем, сообщили агентству ЛЕТА в Государственной полиции.

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В воскресенье с шести утра работает большое количество волонтеров и уже укомплектовано несколько групп, поэтому в более широком привлечении волонтеров пока нет необходимости. Если потребуется более широкое привлечение волонтеров, полиция немедленно сообщит об этом.

За двое суток с момента исчезновения Юстине Рейниковой были несколько раз проверены территория поселка Роговка и его окрестности. Активные поисковые работы продолжались и минувшей ночью. Пока значительных успехов нет, но работа продолжается, сообщила представитель Госполиции Элина Приедите.

Госполиция проверяет все версии, но основная версия заключается в том, что девочка самовольно покинула двор дома и ушла в неизвестном направлении. Время от времени из разных уголков Латвии поступают звонки о том, что люди видели похожую девочку, но пока результатов нет.

К поискам Юстине привлечены значительные ресурсы Госполиции, Госпогранохраны, Земессардзе, волонтерских организаций и волонтеров.

К поискам также привлечен вертолет ГПО, используются беспилотники Госполиции, в том числе с тепловизионной камерой.

Рост пропавшей в Резекненском крае девочки 124 сантиметра, светлые волосы до плеч. Она была одета в короткую розовую куртку, белый свитер, черные джинсы, черную обувь.

Государственная полиция просит откликнуться тех, кому известно возможное местонахождение девочки, позвонив по телефону 67006734 или 110.

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