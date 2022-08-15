Полиция и волонтеры разыскивают пропавшую без вести девушку

Волонтерская организация Bezvests.lv и Госполиция разыскивают Эвелину Ауце, которую в последний раз видели в ночь на 12 августа, в Салениеки (Саласписский край).
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Ее приметы: рост 176 см, спортивного телосложения, волосы темные, длинные.
Была одета: синие джинсы, розовая майка. Имеются татуировки на спине и ноге.
Всех, кто видел Эвелину Ауце или знает о его возможном месте нахождения, просьба сообщать в Госполицию по телефону 110 или Bezvests.lv 22084084.
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