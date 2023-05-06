Полиция ищет двух девочек: одна пропала в Риге, другая под Резекне

Полиция разыскивает пропавшую в Резекненском крае Юстине Рейникову (2016 г.р.) и пропавшую в Риге Саманту Залите (2008 г.р.).

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Юстине Рейникова (2016 г.р.) вечером 5 мая около 19:00 вышла из своего дома в Роговке (Наутренская волость Резекненского края) и до сих пор не вернулась.

Приметы: рост 124 см, светлые волосы до плеч. Была одета в короткую розовую куртку, белый джемпер, черные джинсы, черную матерчатую обувь. У девочки проблемы со здоровьем.

В поисках участвуют вертолёты пограничников и полицейские дроны, привлечены Земессардзе и добровольцы.

Полиция просит отозваться всех, кто видел девочку, и звонить по номеру 67006734 или 110. Также просят отозваться добровольцев, готовых участвовать в поисках: они собираются в центре Роговки возле церкви.

Рижский Земгальский участок полиции разыскивает Саманту Залите (2008 г.р.). Около 7:00 5 мая она вышла из своего дома на улице Озолу и до сих пор не вернулась.

Приметы: рост 154 см, худая, тёмно-коричневые волосы до плеч, на правом предплечье шрам от ожога. Была одета в синюю куртку с цветочным рисунком, красно-белые леггинсы с цветочным рисунком, чёрные кроссовки с белой надписью Nike. С собой была серая школьная сумка с рисунками.

Полиция просит отозваться всех, кто видел девочку, и звонить по номеру 67086000 или 110.