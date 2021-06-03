Полиция ищет мужчину, который пропал больше месяца назад

В конце прошлой неделе Государственная полиция получила информацию о мужчине, о местонахождении которого нет сведений больше месяца. Мартиньш Бриедис (1995 г.р.) 19 апреля вышел из своего дома на улице Эдуарда Тисе в Лиепае и пропал.

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Особые приметы: на правой руке татуировка — олень, на левой руке - роза, гитара.

Мужчина был одет в серую кофту с капюшоном, синие джинсы, на ногах 0 серая спортивная обувь.

Если вы видели этого мужчину или вам известно его местонахождение, просьба связаться с полицией по номеру 110.