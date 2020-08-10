Полиция ищет поджигателей: просят помощи жителей

Алуксненский участок полиции просит отозваться свидетелей нескольких пожаров в Алуксне, которые, как подозревает полиция, могут быть вызваны поджогами.

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В ночь на 9 августа в Алуксненском крае случилось три пожара. В 1:03 в Калнцемпской волости загорелся сарай и сушильня, в 2:02 в Алсвикской волости загорелось нежилое здание, а в 03:38 в Алуксне на улице Апес загорелся бывший туалет.

Все происшествия случились в темное время суток. Полиция подозревает поджог, начато уголовное дело по статье 18 Уголовного закона (преступления против имущества). Возможных свидетелей полиция просит звонить по телефонам 64301403 или 110.

В ночь на понедельник в Алуксненском крае также произошел пожар, сообщает Государственная пожарно-спасательная служба. В 1:03 был получен вызов на пожар повышенной опасности. Открытым огнем горела часть хозпостройки и крыша общей площадью 240 квадратных метров. От огня удалось спасти часть здания, где хранилось около 100 рулонов сена. В 6:06 пожар был потушен.