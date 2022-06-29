Полиция ищет пропавшего без вести мальчика

Видземское региональное управление полиции разыскивает Даниэлса Алсвикса (2012 г.р.), которого в последний раз видели 29 июня, когда он выходил из своего дома в Валке, на ул. Райня.
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Его приметы: рост около 145 см, волосы светлые.
Был одет: черная майка, черные шорты, на ногах черные ботинки.
Информацию просьба сообщать по телефону 110.
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