Полиция ищет пропавшего без вести мальчика
Foto: Valsts policija

Видземское региональное управление полиции разыскивает Даниэлса Алсвикса (2012 г.р.), которого в последний раз видели 29 июня, когда он выходил из своего дома в Валке, на ул. Райня.

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Его приметы: рост около 145 см, волосы светлые.

Был одет: черная майка, черные шорты, на ногах черные ботинки.

Информацию просьба сообщать по телефону 110.

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