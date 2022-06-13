Полиция ищет пропавшего без вести мужчину

Государственная полиция разыскивает пропавшего без вести Айвара Цельмала, который 12 июня около двух часов дня вышел из своего дома в Ропажи и исчез.
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Мужчина может не ориентироваться в пространстве. Был одет в фиолетовую футболку.
Если вы видели его или знаете, где он может находиться, просьба звонить в полицию по номерам: 67085935 или 110.
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