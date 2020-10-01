Полиция ищет пропавшего психически больного мужчину, он может быть агрессивен (ДОПОЛНЕНО: найден)
Foto: Valsts policija

Рижский Кенгарагсский участок разыскивала пропавшего мужчину 1989 года рождения, Владимира Михальченко, который 7 сентября около 7:30 утра вышел из дома на улице Лубанас и не вернулся. 2 октября полиция сообщила, что он найден живым и невредимым.

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Приметы: рост 175 см, худощавый, темные волосы, все время улыбается. Был одет в синие джинсы, синюю футболку, серую кофту с капюшоном и темную спортивную обувь. С собой была черная сумка.

У Владимира психическое заболевание и, хотя он постоянно улыбается, он может быть агрессивным и непредсказуемым, поэтому к нему лучше не приближаться.

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