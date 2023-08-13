Полиция ищет пропавшего в Риге 16-летнего подростка
Foto: Maksims Čiževskis

Государственная полиция разыскивает рижанина Максима Чижевского, 2007 года рождения, который пропал 12 августа.

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В субботу, 12 августа, около 10 часов утра 16-летний Чижевский покинул свое место жительства в Риге, на улице Масту, и с тех пор его местонахождение неизвестно.

По данным Госполиции, подросток может находиться в районе улицы Элизабетес.

Приметы юноши: рост около 190 сантиметров, худощавого телосложения, светлые короткие волосы и карие глаза. Был одет в серую куртку с капюшоном, серые шорты, ярко-оранжевую спортивную обувь и белый головной убор.

Государственная полиция просит всех, у кого есть информация о его возможном местонахождении, сообщить об этом по телефону 110.

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