Полиция ищет пропавшего жителя микрорайона Плявниеки
Foto: Valsts policija

Управление уголовной полиции Рижского регионального управления полиции разыскивает Никиту Яковлева (1998 г.р.), которого в последний раз видели 7 октября, когда он выходил из своего дома по ул. Ак. Мстислава Келдиша и пропал.

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Его приметы: рост 192 см, среднего телосложения, волосы короткие, темные.

Был одет: черная куртка Nike, черные спортивные штаны, темная обувь.

Информацию просьба сообщать по телефонам: 67086767 или 110.

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