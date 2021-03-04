Полиция ищет пропавшего жителя Олайне: просят отозваться водителей с видеорегистраторами
Foto: Bezvests.lv

В связи с розыском Андрея Скоринко Управление криминальной полиции Рижского региона просит отозваться водителей, в распоряжении которых имеются записи видеорегистраторов за 24 февраля (в период с 07.30 до 14.00), если они ехали в это время в Олайне по маршруту ул. Земгалес — ул. Далбес (поворот на огороды, водоочистительную станцию и далее на Лидуми и Олайнскую мототрассу), а также в обратном направлении.

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Информацию просьба сообщать по телефонам: 67086678, 20269017 или 110.

Как уже сообщалось ранее, в последний раз родственники с связывались с Андреем вечером 23 февраля, но уже 24 февраля молодой человек на связь не выходил.

Андрей проживает в Олайне, но дома его нет, на работу в Ригу он не выезжал, хотя планировал. С тех пор о нем нет никаких известий. Его телефон оставлен дома.

Его приметы: рост 188, худощавого телосложения.

Был одет: короткая темная куртка, джинсы синего цвета, черные ботинки. На голове шапка или капюшон. При себе мог быть рюкзак.

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