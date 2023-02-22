Полиция ищет пропавшую девушку

Государственная полиция разыскивает Алексу Степановичу (2005 г.р.), которая в последний раз выходила на связь с близкими 14 января.
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Девушка до сих пор не вернулась домой.
Приметы пропавшей: рост 167 см, рыжие волосы, на руке татуировка. Если вы располагаете информацией о местонахождении Алексы, просьба связаться с полицией по номеру 110.
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