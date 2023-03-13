Полиция ищет пропавшую несовершеннолетнюю девушку
Foto: Valsts policija

Огрский участок Госполиции разыскивает Даниэлу Филиппову, 2005 г.р.

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10 марта Даниэла вышла из дома на улице Закю в Огре и до сих неизвестно, где она находится. С собой она взяла паспорт и мобильный телефон. У нее есть склонность к бродяжничеству, возможно, она находится в Риге.

Приметы: рост около 183 см, среднее телосложение, черные волосы длиннее плеч. Была одета в черное пальто, синие джинсы, белые кроссовки Nike.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении девушки, полиция просит звонить по телефону 110.

Полиция ищет пропавшую несовершеннолетнюю девушку
Foto: Valsts policija
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