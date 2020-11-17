Полиция ищет пропавшую под Лиепаей мать с двухлетней дочкой
Foto: Valsts polcija

Лиепайский участок Госполиции просит оказать помощь в поисках Марты Судмале 1998 года рождения и ее дочери Габриэлы 2018 года рождения.

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Марта с ребенком в понедельник, 16 ноября, примерно в 13:00 вышла из дома на ул. Пиладжу в Лиепае и не вернулась.

Приметы женщины: рост 154 см, хрупкого телосложения, длинные светлые волосы. Была одета в синюю куртку до колен, на ногах черные сапоги. При себе имела синий рюкзак и взяла коляску серого цвета.

Приметы Габриэлы: рост примерно 80 см, была одета в розовую куртку, на голове светло-розовая шапка.

Valsts policija aicina aplūkot attēlus un atsaukties ikvienu, kurš zina viņu iespējamo atrašanās vietu, zvanot pa tālruņa numuru 110!

Valsts policija

Valsts policija

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