Полиция ищет пропавшую в Риге девочку

Зиемельское управление Госполиции Риги ищет пропавшую Екатерину Давыдову, сообщили агентству ЛЕТА в Государственной полиции.

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7 июля этого года около 21:30 девочка вышла из дома в Риге, на улице Трамплина. Не исключено, что она находится в Риге, в районе улицы Маскавас. У девочки возможны проблемы со здоровьем.

Рост Екатерины 158 сантиметров, телосложение спортивное, волосы темные. Пропавшая была одета в серую спортивную куртку с капюшоном, спортивную футболку, белые спортивные штаны и белые кроссовки Nike.

Государственная полиция просит посмотреть фотографию девочки и всех, у кого есть информация о ее возможном местонахождении, звонить по номеру 110.