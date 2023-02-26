Полиция ищет пропавшую в Риге несовершеннолетнюю Викторию

Рижский участок "Тейка" Государственной полиции разыскивает несовершеннолетнюю Викторию Михайлову.

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В субботу, 25 февраля, около 22:00 Виктория Михайлова вышла из дома на улице Весетас в Риге и до сих пор ее местонахождение неизвестно

Приметы пропавшей девочки: рост 150 см, короткие черные волосы, в носу - два пирсинга. Была одета в черную куртку до талии и черные сапоги. При себе имела маленькую черную сумку.

Государственная полиция призывает всех, кто знает возможное местонахождение подростка, позвонить по номеру 110.