Полиция ищет пропавшую женщину с 10-месячным ребенком

Участок полиции "Тейка" Рижского регионального управления полиции разыскивает пропавшую Иеву Балоде 1991 года рождения и ее 10-месячную дочь.

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Женщина вышла из дома в Риге 28 апреля в районе 19:15 и ее местоположение с девочкой до сих пор неизвестно. Полиция не исключает, что женщина с ребенком могла уйти с отцом девочки.

Приметы женщины: рост 180 см, худощавое телосложение, темные волосы.

Полиция просит внимательно посмотреть на фотографию женщины и ее ребенка. Если вы обладаете какой-либо информацией об их местонахождении, полиция просит сообщить об этом по телефонам: 67085942, 110.