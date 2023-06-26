Полиция ищет свидетелей аварии в Торнякалнсе

11 июня около 18:00 на улице Баускас в Риге автомобиль сбил велосипедиста. Полиция ищет свидетелей ДТП.

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Авария произошла на нерегулируемом пешеходном переходе напротив дома №41. Автомобиль Audi A4 Avant сбил велосипедиста, и тот получил телесные повреждения.

Полиция ищет свидетелей, которые могли бы рассказать подробности ДТП или предоставить запись с видеорегистратора. Свидетелей просят обращаться по телефону: 67219765, 26467582 или 110.