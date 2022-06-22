Полиция ищет свидетелей ДТП с участием байкера

Госполиция просит отозваться свидетелей аварии, которая произошла 19 июня, около 16.00 в Сигулдском крае.

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По данным пресс-центра полиции, на 44-м км дороги Рига — Сигулда — граница Эстонии с дороги съехал и в дерево врезался мотоциклист, управлявший Honda RD 07. Известно, что байкер ехал в сторону Риги.

Свидетелей аварии, а также водителей, в распоряжении которых есть соответствующие записи видеорегистратора, просят обращаться в полицию по телефонам: 67219837, 26653635 или 110.