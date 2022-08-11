Полиция ищет свидетелей ДТП с участием мотоцикла

Даугавпилсский участок полиции (Латгальское региональное управление полиции) просит отозваться свидетелей аварии, которая произошла 7 августа, в 19.30, в Даугавпилсе, на пересечении улиц Вентас и Плотчику.

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По данным полиции, в это время неустановленное транспортное средство столкнулось с мотоциклом, после чего водитель покинул место происшествия.

Информацию о дорожном инциденте полиция просит сообщать по телефонам: 65403319 или 110.